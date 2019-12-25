Вклады петербуржцев выросли на 5,6% за период пандемии

На 1 июля их объем составил 3,8 трлн рублей.

В четверг, 27 августа, стало известно о ом, что в Петербурге вклады горожан выросли на 5,6% за период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Согласно последним данным, на 1 июля объем вкладов составил 3,8 трлн рублей, что на 61,2% от совокупных средств клиентов. Как оказалось, петербуржцы держали на депозитах в банках 2,5 трлн рублей.

В ведомстве отметили, что в агентство по страхованию вкладов страхует средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург выделил субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов.

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