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Вклады петербуржцев выросли на 5,6% за период пандемии
Сегодня, 13:44
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IRINA_CHALKINA

Вклады петербуржцев выросли на 5,6% за период пандемии

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На 1 июля их объем составил 3,8 трлн рублей.

В четверг, 27 августа, стало известно о ом, что в Петербурге вклады горожан выросли на 5,6% за период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Согласно последним данным, на 1 июля объем вкладов составил 3,8 трлн рублей, что на 61,2% от совокупных средств клиентов. Как оказалось, петербуржцы держали на депозитах в банках 2,5 трлн рублей.

В ведомстве отметили, что в агентство по страхованию вкладов страхует средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург выделил субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов.

Фото:pixabay

Теги: петербург, центробанк, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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