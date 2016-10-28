Визу в Северную Корею россияне смогут получить за два дня

Туристы из России смогут отпраздновать новогодние праздники в Северной Корее по упрощенной системе.

Пресс-служба туристической компании "NKorean" сообщила об упрощенной процедуре получения россиянами визы в Северную Корею. Получить документы на въезд в государство можно будет за один-два дня. Именно такой срок рассмотрения заявок установлен на время новогодних праздников. Отметим, что ранее средний срок обработки занимал 20 дней.

На сайтах туристических агентств сейчас есть десятки предложений поездок в Северную Корею. Средняя продолжительность забронированных путешествий составляет от 5 до 15 дней, а цена за тур варьируется от 50 тысяч рублей.