Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

По неустановленным пока причинам борт рухнул на жилые дома.

Один из двух выживших при крушении самолета в Пакистане рассказал о том, что происходило на борту за несколько минут до катастрофы и об обстановке после нее. Слова Мухаммада Зубаира передал телеканал Geo News.

Мужчина сообщил, что первая попытка посадить самолет оказалась неудачной, после чего пассажиры начали молиться. Через 10-25 минут после нового заходу на посадку раздался грохот и взрыв, и Зубаир потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел вокруг себя дым. Зубаир также слышал крики людей, но не видел ничего кроме огня. Мужчина отстегнул ремень безопасности и направился в сторону просвета. Чтобы добраться до безопасного места, ему пришлось спрыгнуть с трехметровой высоты.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает. По его собственным словам он чувствует себя хорошо. Медики диагностировали у него ожоги на руках и ногах. Второй выживший, президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, находится в больнице с несколькими переломами.

Крушение пассажирского самолета авиакомпании Pakistan International Airlines произошло 22 мая, когда лайнер пытался приземлиться в аэропорту Джинна. По неустановленным пока причинам борт рухнул на жилые дома. На рейсе находилось 91 пассажир и восемь членов экипажа, 97 человек погибли. На месте крушения продолжается спасательно-поисковая операция. По факту происшествия начато расследование, найденные данные с бортовых самописцов передадут для расшифровки.

Видео: YouTube / AK