Визажисты из Петербурга превратили девушек в "знаки зодиака"

Ядовитый хвост, синие стрелки, кухонные весы.. О том, какие еще атрибуты нужны для оригинальной фотосессии узнал PiterTV у съемочной команды модельного проекта "let's shoot me".

Модельный проект "let's shoot me" организовал фотосъемку под названием “Zodiac”, в котором отснял образы "осенних" знаков зодиака: Весов, Скорпиона, Стрельцов и Девы.

"Мы вдохновились идеей съемки знаков зодиака после серии фотографий канадского визажиста Setareh Hosseini. В своих работах девушка использует лицо в качестве полотна для создания фэнтэзийных образов различных знаков зодиака. Мы решили последовать ее примеру и тоже пофантазировать на тему астрологии в фотографии." - рассказала Мария Грозенкова, продюсер модельного проекта "let's shoot me"

Концепт съемки довольно простой. Команда из визажистов, фотографов и моделей хотели сделать снимки, схожие по своей идее, но отличные в деталях.В отличие от первоначальной задумки (где визаж делается всегда на одной модели), было решено снять 4 разных модели в 4 разных образах. Команда проекта хотела привлечь внимание русских артистов к понятию креативного макияжа через создание единой идеи, в данном случае - астрологических образов.

"В результате было решено провести конкурс, который был объявлен в блоге проекта и в питерских модельных группах. В результате откликнулось много классных фриланс-моделей и просто любителей фотографии. Нам было сложно делать свой выбор, но две модели явно выделялись на фоне остальных участников. Нам даже не пришлось выбирать для них знаки зодиака - реальные дни рождения девушек приходились на нужные даты, и мы решили ничего не менять и пригласить их на образы девы и скорпиона."

Посоветовавшись, команда решила провести beauty-съемку. Такой вид фотосессии схож с портретной съемкой, в нем главным объектом является лицо модели. Фотосет было решено провести в простом зале с разноцветными фонами, где снимали моделей по очереди. Визажисты Дарья Пурвина и Валерия Волкова потратили по часу на подготовку к фотосессии каждой модели. Весь съемочный процесс занял у команды 5 часов.

"Образ скорпиона хотели сделать дерзким и контрастным. Основным цветом скорпиона является красный и вишневый, и именно этот цвет и стал основным акцентом в макияже. Правильные "колючие" аксессуары добавили образу неприступности, опасности. Длинные черные волосы модели мы уложили в хвост, который внешне на фотографии очень напоминает хвост скорпиона. Образ девы нам хотелось сделать очень женственным, поэтому мы решили снять его в натуральных оттенках зеленого и коричневого. Веснушки, длинные волнистые волосы модели и цветочный венок от одного из участников съемки пришлись как нельзя кстати. Образы весов и стрельца оказались наиболее интересными с точки зрения аксессуаров. Образ стрельца был вдохновлен изображениями Артемиды, для которого мы использовали настоящие спортивные стрелы и синие холодные стрелки в макияже. Образ весов было решено сделать максимально нежным и спокойным, поэтому визажист использовала в основном розовые оттенки. Карманные аптекарские весы идеально дополнили лук", - добавила Мария, продюсер проекта

Мария Грозенкова добавила, что съемка послужила хорошим опытом для всей съемочной команды, - "Разработка концепта съемки, детальное продумывание образа оказались очень интересной, но не простой работой. В потоке вечерних и свадебных образов не всегда хватает свободы для креативности, и такие съемки позволяют реализовать свои самые безумные идеи. Мы вместе со всей съемочной командой надеемся, что нам удалось создать интересную первую серию снимков Zodiac. Это был интересный опыт, и я думаю, что мы продолжим снимать данную серию с зимними, весенними и летними образами знаков зодиака."

Фотографии:

Фотограф Екатерина Холод

Instagram/starlit_makeup