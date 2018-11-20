Виталий Петров примет участие в ралли "Пено"

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров станет участником ралли "Пено". который состоится 8-9 февраля в Тверской области в рамках второго этапа Чемпионата России, сообщает SMP Racing.



Компанию Виталию, как и на ралли "Карелия" составит гонщик Дмитрий Яковченко. Экипаж поедет на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO 9, подготовленном командой PRO-Sport Rally. Петров и Яковченко будут выступать под 9 номером.

У меня отличное настроение, поскольку снова еду зимнюю гонку, теперь второй этап Чемпионата России по ралли в Пено. Прежде я никогда не был в этих краях и еще не знаю, что это за трасса, хотя немного смотрел в интернете. В четверг у нас состоятся тесты, в пятницу будет пропись, и там как раз я буду знакомиться со спецучастками.

С командой PRO-Sport Rally мы проанализировали первый этап, отметили, что в следующий раз нужно добавить в стенограмму. В остальном у нас, на мой взгляд, всё хорошо. Хочу сказать отдельное спасибо команде SMP Racing, что позволяет мне участвовать в таких соревнованиях. И приглашаю всех болельщиков приехать на ралли в Пено, всех жду в субботу

Виталий Петров, пилот программы SMP Racing, российский автогонщик