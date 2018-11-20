Виталий Петров примет участие в ралли "Пено"

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров станет участником ралли "Пено". который состоится 8-9 февраля в Тверской области в рамках второго этапа Чемпионата России, сообщает SMP Racing.
Компанию Виталию, как и на ралли "Карелия" составит гонщик Дмитрий Яковченко. Экипаж поедет на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO 9, подготовленном командой PRO-Sport Rally. Петров и Яковченко будут выступать под 9 номером.
У меня отличное настроение, поскольку снова еду зимнюю гонку, теперь второй этап Чемпионата России по ралли в Пено. Прежде я никогда не был в этих краях и еще не знаю, что это за трасса, хотя немного смотрел в интернете. В четверг у нас состоятся тесты, в пятницу будет пропись, и там как раз я буду знакомиться со спецучастками.
С командой PRO-Sport Rally мы проанализировали первый этап, отметили, что в следующий раз нужно добавить в стенограмму. В остальном у нас, на мой взгляд, всё хорошо. Хочу сказать отдельное спасибо команде SMP Racing, что позволяет мне участвовать в таких соревнованиях. И приглашаю всех болельщиков приехать на ралли в Пено, всех жду в субботу
Виталий Петров, пилот программы SMP Racing, российский автогонщик
Соревнования " Пено" проходит в рамках второго этапа Чемпионата России. Соревнования пройдут в два дня, 8 февраля, в пятницу пройдет подготовительный день, во время которого экипажи составят стенограмму трассы, в субботу, 9 февраля, состоится основная гонка Дистанция ралли включает шесть спецучастков общей протяженностью 124,22 километра.
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Фото:SMP Racing
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