Виталий Петров примет участие в ралли "Карелия"

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров станет участником ралли "Карелия". Гонки пройдут уже на предстоящей неделе, 25-26 января, в Лахденпохском районе республики Карелия в рамках этапа Чемпионата России, сообщает SMP Racing.



Виталий совместно с гонщиком Дмитрием Яковченко поборются за лидерство в зачетном классе N4 на гоночной машине Mitsubishi Lancer EVO 9 команды PRO-Sport Rally.



Соревнования "Карелия" проходит в рамках первого этапа Чемпионата России. Начало гонок состоится в пятницу, 25 января, в самом сердце небольшого города Лахденпохья, расположенном на берегу Ладожского озера. В субботу, 26 января, спортсмены проявят свое мастерство на втором этапе дистанции, финишем же гонок станет центральная городская площадь. В общей сложности, гонщики за весь период соревнований преодолеют трассу в 234 км. Отметим, трассы "Карелии" будут обработаны специальным снежно-ледовым покрытием.

У меня давно была маленькая мечта – поехать в ралли, и наконец, благодаря программе SMP Racing, спустя очень много лет она осуществится. Я смотрел ралли с детства, начинал гоночную карьеру с ралли-спринта и трековых гонок, полноприводные автомобили меня всегда привлекали.



К сожалению, до этого не было времени – много различных гонок в составе SMP Racing, перелетов, нельзя было ни на что отвлекаться. Сейчас освободился месяц, и мы решили проехать один этап Чемпионата России по ралли. Я понимаю, что это не самое выгодное место для начала борьбы с другими экипажами, поскольку они знают эти трассы и спецучастки наизусть, но сейчас главное – познакомиться с этой дисциплиной, почувствовать ралли, попробовать работать со штурманом.



В кольцевых гонках мы едем по одиночке и по радио обычно слушаем какую-то информацию или получаем короткие команды, которые надо выполнить. В ралли идет работа со штурманом, и это непросто, что сразу стало понятно на первых же тестах. Поэтому цель на этот этап – доехать до финиша. Но я уверен в команде PRO-Sport Rally, которой много лет управляет семикратный чемпион России по ралли Андрей Жигунов. Он много мне помогает, и в подготовке техники я уверен.



Моим штурманом будет очень опытный спортсмен Дмитрий Яковченко, который выступал в экипажах со многими именитыми раллийными гонщиками. Мы уже проработали с ним некоторые моменты на тестах, поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Участие в ралли "Карелия" станет интересным опытом, который, уверен, будет полезным в будущем.

Виталий Петров, пилот программы SMP Racing, российский автогонщик