Виталий Петров представил в Выборге болиды SMP Racing

Жители и гости Выборга впервые увидели спортпрототип BR1, разработанный российскими инженерами BR Engineering в сотрудничестве с известным итальянским автоконцерном Dallara.

Это прототип, на котором мы выступали в Ле-Мане. За два года мы смогли построить болид, который способен побеждать и бороться на самом высоком уровне. Высокий результат на 24-х часовом марафоне тому доказательство.

Напомним, экипаж команды SMP Racing на спортпрототипе BR1, в состав которого входит Виталий Петров, стал бронзовым призером легендарного марафона 24 часа Ле-Мана и лучшим среди команд, выступающих на негибридных автомобилях.

Виталий Петров отметил, что это была самая сложная гонка "24 часа Ле-Мана" в его жизни.

"Мы очень долго шли к этому важному финишу, на протяжении долгого времени готовили машину к гонке. Отрадно, что жители моего родного города могут лично увидеть этот прекрасный болид и прочувствовать атмосферу гонок и испытаний".

Отдельную благодарность от себя и от общественного объединения "Фаворит Выборг" Виталий Петров выразил команде и лично основателю и руководителю программы SMP Racing и компании BR Engineering Борису Ротенбергу.