Виталий Мутко приехал на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Почетный гостем очередного дня Всемирного фестиваля молодежи и студентов стал вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Самый спортивный вице-премьер России стал гостем первого дня фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Куратор спортивной сферы и глава Российского футбольного союза прибыл на форум в 14 часов дня. В распоряжении канала Piter.TV попало видео торжественной встречи чиновника и его приветственных слов.

"Хочу поблагодарить вас за волонтерство от души и от сердца. Мы 15 лет назад возродили это движение. Отмечу, что всплеск волонтерства всегда был на крупных спортивных мероприятиях. Это и Олимпиада, и Универсиада. На Чемпионате мира по футболу будут работать 40 000 волонтеров из 50 стран мира", - обратился вице-премьер РФ к участникам фестиваля.

Фото: сайт президента России

Видео: канал Piter.TV