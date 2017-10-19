Жириновский назвал украинский язык "малоразвитым" и заявил, что в Закарпатье нет украинцев

Политик Владимир Жириновский на Всемирном фестивале молодежи и студентов обрушился с критикой на притеснение русскоязычных украинцев. Здесь же он назвал украинский язык "малоразвитым".

Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал реформу образования на Украине. Во время общения с журналистами на Всемирном фестивале молодежи и студентов политик заявил, что украинские дети должны сами выбирать язык своего образования. При этом запрет на обучение на русском языке ЛДПРовец назвал прямым ударом по свободам граждан.

Будущее - за свободой. Дайте молодежи учиться на родном языке. Поставьте школы на всех языках, и вы увидите - куда запишутся. Запишутся на тот язык обучения, который всем понятен. Вот Сухуми. Как пример. Там живут грузины, абхазы, эстонцы, русские и евреи. Всё Сухуми при этом говорит по-русски. Никто и никогда не будет говорить на пяти языках сразу. Причем там никто никого не заставляет: все сами записываются в русскую школу, выписывают русские газеты и смотрят русские каналы. Владимир Жириновский, политик

В ходе общения с прессой глава ЛДПР разошелся и допустил несколько агрессивных высказываний об украинской культуре. Так, политик назвал местный язык малоразвитым, а также заявил, что в Закарпатье нет коренных украинцев, а только венгры и русские.