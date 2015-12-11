Фредерик Бегбедер привел в пример Pussy Riot на фестивале молодежи и студентов в Сочи

Известный писатель Фредерик Бегбедер cтал гостем 2-го дня Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В ходе своего выступления на главной сцене мероприятия литератор знатно потроллил организаторов фестиваля.

Фредерик Бегбедер призвал русских девушек не быть кисками, а быть похожими на группу Pussy Riot. Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщает специальный корреспондент Piter.TV, работающий на фестивале.

Французский писатель и кумир миллионов начал свое выступление на главной сцене фестиваля с достаточно саркастического приветствия. Отметим, что именно Фредерик Бегбедер стал главной звездой второго дня форума: его леция собрала несколько тысяч зрителей.

"Меня зовут Фредерик Бегбедер. Мне 52 года. И я не очень понимаю, что я делаю на фестивале молодежи и студентов. Особенно, такой алкоголик как я, хорошо знающий водку. Но я с удовольствием расскажу вам о своем жизненном опыте", - поприветствовал гостей фестиваля автор книг "Окна в мир" и "99 франков".

Позже выступление Бегбедера напоминала достаточно типичный пересказ собственной биографии. Но в какой-то момент писатель снова "зажег". Так, он призвал девушек, собравшихся в зале "не быть pussy, а быть как Pussy Riot". Судя по всему, под словом "pussy" имелось в виду "мягкая девушка, киска".

"Don't be pussy, be a Pussy Riot", - заявил он со сцены.

Эта реплика литератора была встречена смехом русскоязычного зала и бурными аплодисментами.