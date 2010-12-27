Милонов назвал Starbucks "гомодиверсантами" и потребовал разъяснений

Депутат Госдумы направил письмо руководству сети кофеен Starbucks с требованием разъяснить позицию компании в части пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. При этом Милонов назвал представителей кафе "гомодиверсантами".

Парламентарий Виталий Милонов написал письмо руководству российского представительства сети кофеен Starbucks. Депутат требует разъяснить позицию компании относительно ее политики в части пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Милонов уверен, что сеть поддерживает группы, которые пропагандируют "антисемейные и вредные ценности для нормального общества". В частности, народного избранника волнует сочувствие гомосексуализму, который противоречит фундаментальным российским ценностям.

- Компания занимается не только продажей кофе, но и продвижением некого набора ценностей, не в полной мере соответствующих многонациональному народу России. Можно расценивать такую позицию, как сознательную диверсию, либо явное неуважение к российской культуре, - передает слова депутата его пресс-служба.

Депутат отмечает, что посетителями кофеен является молодые люди, которые восприимчивы к пропагандистским манипуляциям. Милонов задается вопросом, а "не подсыпают ли "гомодиверсанты" в каждую чашку кофе, купленную в этой забегаловке, смертельный порошок извращений". В письме чиновник просит представителей компании дать публичные разъяснения о поддержке организаций, пропагандирующих гомосексуальный образ жизни среди российских покупателей кофе.