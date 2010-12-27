Милонов назвал Starbucks "гомодиверсантами" и потребовал разъяснений

Парламентарий Виталий Милонов написал письмо руководству российского представительства сети кофеен Starbucks. Депутат требует разъяснить позицию компании относительно ее политики в части пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Милонов уверен, что сеть поддерживает группы, которые пропагандируют "антисемейные и вредные ценности для нормального общества". В частности, народного избранника волнует сочувствие гомосексуализму, который противоречит фундаментальным российским ценностям.
- Компания занимается не только продажей кофе, но и продвижением некого набора ценностей, не в полной мере соответствующих многонациональному народу России. Можно расценивать такую позицию, как сознательную диверсию, либо явное неуважение к российской культуре, - передает слова депутата его пресс-служба.
Депутат отмечает, что посетителями кофеен является молодые люди, которые восприимчивы к пропагандистским манипуляциям. Милонов задается вопросом, а "не подсыпают ли "гомодиверсанты" в каждую чашку кофе, купленную в этой забегаловке, смертельный порошок извращений". В письме чиновник просит представителей компании дать публичные разъяснения о поддержке организаций, пропагандирующих гомосексуальный образ жизни среди российских покупателей кофе.