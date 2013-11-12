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Выставку в центре Петербурга посвятили одному из городских СМИ
Сегодня, 17:28
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Выставку в центре Петербурга посвятили одному из городских СМИ

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Проект посвящен истории развития экономики и бизнеса города.

Выставку в центре Петербурга посвятили одному из городских СМИ – газете "Деловой Петербург". На Большой Морской улице у арки Главного штаба появились стенды в рамках проекта  "Четыре века делового Петербурга".

Проект посвящен истории развития экономики и бизнеса города – информацию и архивные подборки можно увидеть за период от XVIII до XXI века.

Ранее мы сообщали о том, что в "Артмузе" 40 тату-мастеров открыли выставку "Дисперсия боли".

Фото: ВКонтакте / Деловой Петербург

Теги: выставка, петербург, сми
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Панов Константин
Сегодня 18:09

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