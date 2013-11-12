Проект посвящен истории развития экономики и бизнеса города.

Выставку в центре Петербурга посвятили одному из городских СМИ – газете "Деловой Петербург". На Большой Морской улице у арки Главного штаба появились стенды в рамках проекта "Четыре века делового Петербурга".

Проект посвящен истории развития экономики и бизнеса города – информацию и архивные подборки можно увидеть за период от XVIII до XXI века.

Ранее мы сообщали о том, что в "Артмузе" 40 тату-мастеров открыли выставку "Дисперсия боли".

Фото: ВКонтакте / Деловой Петербург