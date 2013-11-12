Выставку в центре Петербурга посвятили одному из городских СМИ – газете "Деловой Петербург". На Большой Морской улице у арки Главного штаба появились стенды в рамках проекта "Четыре века делового Петербурга".
Проект посвящен истории развития экономики и бизнеса города – информацию и архивные подборки можно увидеть за период от XVIII до XXI века.
Ранее мы сообщали о том, что в "Артмузе" 40 тату-мастеров открыли выставку "Дисперсия боли".
Фото: ВКонтакте / Деловой Петербург
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