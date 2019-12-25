Выставку костюмов к картине "Конёк-Горбунок" открыли на "Ленфильме"

После окончания экспозиции в Петербурге ее планируют показать в других городах России.

В первый день проката современной экранизации сказки "Конёк-Горбунок" на киностудии "Ленфильм" в Петербурге открылась выставка костюмов к картине. Художники по костюмам (Надежда Васильева и Ольга Михайлова) представили порядка 50 работ, которые были созданы для сказочных героев фильма.

Костюмы можно увидеть до 28 февраля. В планах киностудии отправить выставку по стране, чтобы сказочные образы увидело огромное количество людей.

Художник по костюмам Надежда Васильева рассказала Piter.TV, что при создании образов к фильму вдохновлялась историей русского народа, его творчеством, которое ещё неизвестно людям, и находилось в подвалах старых домов. Васильева отметила, что любит путешествовать по старинным городам и прошлым деревням, чтобы вдохновиться для новых работ.

"Как делали старинные кокошники, как шили старинные сарафаны - это интересно, и мы придерживались технологических правильностей: правильные швы, крой, не одна ткань. Всё дублировалось холстом, стегалось, утяжелялось грузиками, поэтому у актрисы появлялась стать" – добавила Надежда Васильева.

У художников по костюмам возникали трудности при создании образов к картине. Васильева отметила, что им пришлось искать ткани в других странах, поскольку в России закончилось производство ткани. Несмотря на все трудности, Надежда Васильева отметила, что костюмы получились благодаря продюсеру картины Сергею Сельянову, который дал денег на образы к фильму.

Художник по костюмам выразила благодарность гримерам и художнику по костюмам, Нелли Лев, которая научила Васильеву тому, что она умеет сейчас и требует от своих ассистентов.

Ранее мы сообщали о том, что в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России открылась выставка под названием "Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии".

Фото: Piter.tv, кадр из фильма "Конек-Горбунок"

Текст: Анастасия Свиридонова / Piter.tv