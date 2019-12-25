Петербуржцам покажут клыч Николая II и курительную трубку Емельяна Пугачева

Выставка, посвященная казакам, открылась в Военно-историческом музее артиллерии.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России открылась выставка под названием "Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии". Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

Петербуржцам покажут на выставке курительную трубку предводителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева, офицерский клыч императора Николая II и детские казачьи шашки его сына Алексея, офицерскую шашку великого князя Михаила Николаевича Романова, пожалованные императрицами Елизаветой Петровной, Екатериной II и Анной Иоанновной сабли и многое другое.

Также на выставке представят знаки отличия различных казачьих полков, живопись и редкие книги по истории казачьих полков.

Ранее мы писали, что в Исаакиевском соборе открылась инклюзивная выставка "На колясках без барьеров".

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