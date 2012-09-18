Выставка в преддверии 350-летия Петра I открылась в Кронштадте

Всего в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО будут представлены около 200 исторических артефактов, некоторые из них собраны частными коллекционерами.

В Петербурге в субботу, 25 сентября, открылась выставка "Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт", посвященная 350-летию Петра I. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Как написали в сообщении, на выставке будут представлены подлинные указы первого российского императора, редкие карты, планы и гравюры XVIII века, цифровые копии снимков известного петербургского фоторепортера Карла Буллы, придворных фотографов императора Николая II, дореволюционных светописцев Кронштадта, фотоснимки советских авторов и современная фотография

Большое место в экспозиции уделено Балтийскому флоту, базирующемуся в Кронштадте. Также выставка расскажет о сегодняшней жизни города, его жителях, малоизвестной роли Кронштадта в религиозной жизни страны.

Всего в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО будут представлены около 200 исторических артефактов, некоторые из них собраны частными коллекционерами. Выставка продлится до 14 ноября.

Ранее в Театральной библиотеке открыли выставку эскизов последнего десятилетия "Храним и приумножаем".

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