В Петербурге состоится выставка в честь 50-летия героев "Союзмультфильма"

Мероприятие состоится в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.

В Петебурге в "Бертольд-центре" с 15 ноября по 1 декабря пройдет выставка "50 лет главным персонажам советской мультипликации". Экспозиция посвящена героям-юбилярам лент киностудии "Союзмультфильм". Мероприятие состоится в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

Героями выставки станут Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и его друзья, Бременские музыканты, медвежонок Умка, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", а также персонажи первого выпуска альманаха "Весёлая карусель". В этом году исполняется 50 лет с момента их появления на экранах.

В экспозицию войдут фотографии, кинохроника, графические образы персонажей, архивные документы. Также в "Бертольд-центре" будут проходить специальные показы восстановленных мультфильмов, творческие встречи и мастер-классы.

Частью выставки также станет композиция, собранная из лучших фотографий всероссийского флеш-моба "Народный мультгерой". Участники фотографировали граффити во дворах, городские памятники, рисунки на стенах детских садов и частных домов, вышивки, игрушки и публиковали снимки в официальной группе студии.

Ранее "Союзмультфильм" прояснил ситуацию с монетами "Бременские музыканты".

Фото: Союзмультфильм