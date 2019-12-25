Выставка с редкими старинными автомобилями открылась в "Экспофоруме"

Помимо царских автомобилей, на выставке есть четырехколесные звезды кинофильмов, гоночные машины, маслкары, хот-роды, кастомы.

В пятницу, 22 апреля, открылась 31-я Олдтаймер-Галерея — выставка старинных автомобилей и антиквариата. Об этом сообщают "Невские новости".

Экспозиция, по словам организаторов, имеет особенную связь с городом. По словам организатора мероприятия Ильи Сорокина, выставка посвящена 115-летию со дня создания Собственного Его Императорского Величества гаража. Гараж бы создан в Петербурге.

Помимо царских автомобилей, на выставке есть четырехколесные звезды кинофильмов, гоночные машины, маслкары, хот-роды, кастомы и военная техника. Но главным раритетом выставки стал любимый Николаем II Delaunay-Belleville. В свое время это был один из самых передовых и престижных автомобилей.

Ранее мы писали, что за день до открытия отменили выставку "Геноциду — нет!".

Фото: pexels

