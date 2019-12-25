Экскурсии и кинопоказы были все бесплатными, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с экспозицией.

Стало известно, что за день до открытия отменили выставку "Геноциду — нет!", которая посвящена Дню памяти жертв геноцида армян. Об этом 21 апреля рассказала армянская региональная молодёжная ассоциация "АРМА" в своем Telegram-канале.

В пятницу, 22 апреля, должна была открыться мультимедийная экспозиция "Геноциду — нет!" в историческом парке "Россия — моя история". Экскурсии и кинопоказы были все бесплатными, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с экспозицией. В "АРМА" отказались рассказывать, почему выставку отменили

Случилось то, чего мы не ожидали — полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент — сообщили в "АРМА".

Позже в Telegram-канале организации сообщили, что правительство Петербурга готово помочь с организацией мероприятия в кратчайшие сроки. На данный момент организация ищет альтернативные площадки для проведения выставки.

Фото: Telegram / АРМА