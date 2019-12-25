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За день до открытия отменили выставку "Геноциду — нет!"
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За день до открытия отменили выставку "Геноциду — нет!"

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Экскурсии и кинопоказы были все бесплатными, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с экспозицией.

Стало известно, что за день до открытия отменили выставку "Геноциду — нет!", которая посвящена Дню памяти жертв геноцида армян. Об этом 21 апреля рассказала армянская региональная молодёжная ассоциация "АРМА" в своем Telegram-канале.

В пятницу, 22 апреля, должна была открыться мультимедийная экспозиция "Геноциду — нет!" в историческом парке "Россия — моя история". Экскурсии и кинопоказы были все бесплатными, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с экспозицией. В "АРМА" отказались рассказывать, почему выставку отменили 

Случилось то, чего мы не ожидали — полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент

— сообщили в "АРМА".

Позже в Telegram-канале организации сообщили, что правительство Петербурга готово помочь с организацией мероприятия в кратчайшие сроки. На данный момент организация ищет альтернативные площадки для проведения выставки.

Фото: Telegram / АРМА

Теги: армяне, геноцид
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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