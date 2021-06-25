Выставка будет работать с 27 апреля по 20 мая.

В историческом парке "Россия — Моя история" решили открыть выставку, посвященную истории НАТО. Экспозицию назвали "НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости". Она откроется для посетителей с 27 апреля.

Выставку откроет Музей современной истории России при поддержке Ассоциации исторических парков "Россия – моя история". Уклон решили сделать на военную деятельность Организации Североатлантического договора и осветить ключевые международные события от начала Холодной войны. Считается, что она началась в 1946 году, а НАТО было учреждено в 1949 году.

Выставка рассказывает о планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах второй половины XX века вплоть до бомбардировок Югославии в 1999 году, современных событиях на территории Украины. говорится в сообщении.

Основу выставки составляют документальные фотографии из собрания ТАСС и МИА "Россия сегодня", артефактах и документах из собрания Музея, а также трофеи, предоставленные Минобороны РФ. Отмечается, что посетители смогут даже увидеть предметы, свидетельствующие об участии НАТО в подготовке военной агрессии Украины на Донбассе. Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение 12+.

Фото: исторический парк "Россия — Моя история"