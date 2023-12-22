Выставку памяти Владимира Гронского открыли в РНБ

Открытие выставки памяти ведущего члена Петербургского отделения "Союза журналистов России" (СЖР) и генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимира Гронского состоялось в главном здании РНБ. Об этом сообщила пресс-служба СЖР.
На выставке представлены публикации Горнского в ленинградских и петербургских СМИ, издания, которыми он руководил, а также награды, фотографии и личные вещи журналиста.
Экспозиция будет открыта до 29 января и доступна для посещения по читательскому билету РНБ в часы работы библиотеки.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроется выставочный проект "Город-герой Ленинград".
Фото: Telegram / СЖР на Невском
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