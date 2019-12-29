Выставка об Антарктиде открывается в Петербурге

Вход на неё свободный.

3 марта в историческом парке "Россия — Моя история" открывается выставка "Антарктида: два века исследования".

Она расскажет о Первой русской антарктической экспедиции, в ходе которой Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев обнаружили неизвестный материк, покрытый льдом.

Посетители узнают о ключевых этапах освоения Антарктиды — картографировании ее берегов, первой высадке и первой зимовке в Антарктиде.

Во время работы выставки будут проходить тематические лекции и экскурсии.

Мероприятие продлится до 10 апреля.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма.

Фото: ВКонтакте