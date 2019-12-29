Выставка об Антарктиде открывается в Петербурге

3 марта в историческом парке "Россия — Моя история" открывается выставка "Антарктида: два века исследования".
Она расскажет о Первой русской антарктической экспедиции, в ходе которой Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев обнаружили неизвестный материк, покрытый льдом.
Посетители узнают о ключевых этапах освоения Антарктиды — картографировании ее берегов, первой высадке и первой зимовке в Антарктиде.
Во время работы выставки будут проходить тематические лекции и экскурсии.
Мероприятие продлится до 10 апреля.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма.
Фото: ВКонтакте
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