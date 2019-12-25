В Кунсткамере открылась интерактивная выставка, посвящённая народам России

Экспозиция состоит из двух блоков, связанных с историей страны.

В среду, ноября, в петербургсокй Кунсткамере открылась новая выставка "Имперский зал: Многонародная Россия" с использованием интерактивных технологий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Экспозиция представлена двумя тематическими блоками. Первый из них под названием "Открываемая Россия (парад народов)" познакомит гостей выставки с комстюмами и традициями народов Сибири, Севера, Дальнего Востока, Средней Азии, Поволжья и Олонецкой губернии XIX века. Кроме того, вниманию посетителей представят скульптуры, сделанные на императорском фарфоровом заводе "Народности России", которые были созданю 300-летнему юбилею дома Романовых.

Во втором блоке выставки "Императорские дары" представлены подарки, переданные императорской семье от различных народов страны.

Ранее мы сообщили о том, что в "Артмузе" открылась выставка известного современного художника Олега Тыркина.

Фото: Пресс-служба Смольного