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В Кунсткамере открылась интерактивная выставка, посвящённая народам России
Сегодня, 9:56
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В Кунсткамере открылась интерактивная выставка, посвящённая народам России

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Экспозиция состоит из двух блоков, связанных с историей страны.

В среду,  ноября, в петербургсокй Кунсткамере открылась новая выставка "Имперский зал: Многонародная Россия" с использованием интерактивных технологий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Экспозиция представлена двумя тематическими блоками. Первый из них под названием "Открываемая Россия (парад народов)" познакомит гостей выставки с комстюмами и традициями народов Сибири, Севера, Дальнего Востока, Средней Азии, Поволжья и Олонецкой губернии XIX века. Кроме того, вниманию посетителей представят скульптуры, сделанные на императорском фарфоровом заводе "Народности России",  которые были созданю 300-летнему юбилею дома Романовых.

Во втором блоке выставки "Императорские дары" представлены подарки, переданные императорской семье от различных народов страны.

Ранее мы сообщили о том, что в "Артмузе" открылась выставка известного современного художника Олега Тыркина.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: выставка, кунсткамера, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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