В ДК им. Крупской откроется выставка "Дача вне времени"

Экспозицию посвятят истории дачи Громова, единственного деревянного особняка середины XIX века, который сохранился на Аптекарском острове.

В воскресенье, 28 января, в 15:00 во Дворце культуры им. Надежды Крупской состоится открытие художественной выставки "Дача вне времени" (6+), посвященной истории дачи Громова, единственного деревянного особняка середины XIX века, который сохранился на Аптекарском острове. Все желающие смогут бесплатно увидеть картины петербургских художников, а также уникальные архивные фотографии и документы. Об этом пишет "Пербургский дневник".

Данная выставка стала результатом многочисленных творческих и художественных коллабораций, а также исследовательской деятельности в рамках проекта "Дача Громова". Мы покажем работы 20 художников, свои полотна они создавали во время летних и зимних пленэров в Лопухинском саду. Также на выставке мы продемонстрируем редкие архивные фотографии и документы. Юлия Журавлева, искусствовед, театровед, куратор музыкальных, выставочных, краеведческих проектов, организатор экскурсионных программ и фестивалей , руководитель проекта по восстановлению дачи Громова с 2013 года

Выставка будет работать до середины февраля в часы работы ДК им. Крупской, то есть со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Отметим, что 28 января в 15:00 начнётся вернисаж, на котором Юлия Журавлева расскажет историю дачи и семьи Громовых. Вернисаж также будет доступен бесплатно, но предварительная регистрация обязательна.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно".

Фото: Елена Харитонова