Выставка "Вселенная Пушкина"
Сегодня, 12:00
Выставка будет доступна 18 августа в пространстве Lumion. Без возрастных ограничений.

Посетители выставки познакомятся с тремя пространствами. Классика встретится с современными технологиями искусственного интеллекта. 

Первый зал "Две столицы" перенесет в эпоху, когда путь автора только начинался. В атмосфере XIX века вы услышите диалог родителей юного гения, а также узнаете тайны родословной и мечты о будущем. 

Во втором зале получится пройти путь становления молодого Александра Сергеевича. В зале, посвященном творческому наследию, он станет проводником по миру своих сказочных произведений. 

Фото: пресс-служба пространства Lumion 

