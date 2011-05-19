Выставка "Вселенная Пушкина"

Посетители выставки познакомятся с тремя пространствами. Классика встретится с современными технологиями искусственного интеллекта.
Первый зал "Две столицы" перенесет в эпоху, когда путь автора только начинался. В атмосфере XIX века вы услышите диалог родителей юного гения, а также узнаете тайны родословной и мечты о будущем.
Во втором зале получится пройти путь становления молодого Александра Сергеевича. В зале, посвященном творческому наследию, он станет проводником по миру своих сказочных произведений.
Фото: пресс-служба пространства Lumion
