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Выставка «Вдохновение в красных тонах»
Сегодня, 12:00
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lesjasap
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Выставка «Вдохновение в красных тонах»

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Особняк Румянцева представит уникальные работы социального реализма, не выставлявшиеся ранее.

В Особняке Румянцева проходит экспозиция “Вдохновение в красных тонах”. На выставке представлено более 130 художественных работ официального советского искусства за период с 1920 по 1980 года. Многие картины будут продемонстрированы на публике впервые. Долгое время эти объекты искусства хранились в Мариинском и Смольном дворцах,  а также различных фондах.
 
Посетители также смогут увидеть агитационный фарфор и скульптуры известных мастеров соцреализма. Одним из редчайших экспонатов стали шахматы “Красные и белые”, выполненные по эскизам Н. Данько. 
Теги: выставка , искусство , соцреализм , столетие революции , экспозиция , юбилей
Категории: Выставки куда сходить в петербурге

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