Выставка "Пропавшие в кинохронике"

Выставка будет доступна 7 декабря в "Ленфильме". Возрастное ограничение: 6+.

В самом большом павильоне "Ленфильма" работает иммерсивная инсталляция из 15 разных эпизодов, которые объединены одними маршрутом и аудиорассказом.

Каждый сможет ощутить близость истории: в залах воссозданы в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Выставка позволяет узнать о том, как снимали кино. В основе экспозиции – истории кинооператоров, актеров и режиссеров, работников киностудий, фотокорреспондентов.

Фото: пресс-служба "Ленфильма"