В Мраморном дворце Русского музея откроется выставка художницы Наталии Земляной

Экспозиция займёт 4 зала и включит в себя более 80-ти полотен, созданных в период с 90-х годов по настоящее время.

С 15 февраля в Мраморном дворце Русского музея откроется большая персональная выставка ленинградского и петербургского художника Наталии Земляной. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Земляная выступает представителем "четвёртого поколения" русского авангарда. Стиль, в котором она работает, носит название "петербургский структурализм" и восходит к школе аналитического искусства Павла Филонова.

Экспозиция выставки займёт 4 зала и включит в себя более 80-ти полотен, созданных в период с 90-х годов по настоящее время. Среди них – "Ангелы", "Овалы", "Структуры", "Лабиринты", "Простые фигуры", "Квадраты", "Круги", невыставленные ранее картины. Посетить выставку можно до 10 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что оркестр Курентзиса открыл новое культурное пространство в петербургском Доме Радио на Итальянской.

Фото: из личного архива Наталии Земляной