Высота новых башен "Газпрома" в Петербурге может достичь 570 и 710 метров

На сегодняшний день самым высоким зданием в комплексе остается башня "Лахта-центра" — 462 метра.

В Петербурге планируют возвести два небоскреба, которые превзойдут по высоте "Лахта-центр". Согласно материалам городского комитета по градостроительству и архитектуре, максимальная высота новых башен составит 710 и 570 метров.

На сегодняшний день самым высоким зданием в комплексе остается башня "Лахта-центра" — 462 метра. Она также является самым северным небоскребом в мире.

Реализация нового проекта позволит создать в Петербурге один из самых высоких архитектурных комплексов в Европе.

