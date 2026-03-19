Высота новых башен "Газпрома" в Петербурге может достичь 570 и 710 метров

В Петербурге планируют возвести два небоскреба, которые превзойдут по высоте "Лахта-центр". Согласно материалам городского комитета по градостроительству и архитектуре, максимальная высота новых башен составит 710 и 570 метров.
На сегодняшний день самым высоким зданием в комплексе остается башня "Лахта-центра" — 462 метра. Она также является самым северным небоскребом в мире.
Реализация нового проекта позволит создать в Петербурге один из самых высоких архитектурных комплексов в Европе.
Ранее мы сообщили о том, что проект небоскребов Лахта-2 и Лахта-3 поступил на экспертизу в Петербурге.
Видео: пресс-служба "Газпрома"
