Где в Петербурге можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь: опыт Городской больницы №40

В этом материале Piter.TV расскажет, где в Петербурге можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь. В настоящее время в Городской больнице № 40 Курортного района оказывают целый спектр услуг — от амбулаторной и скорой помощи до стационарной и восстановительной.

Где в Петербурге можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)? Этим вопросом задается каждый третий житель России. По информации Комитета по здравоохранению, сейчас в Северной столице ВМП оказывают 17 медицинских учреждений. Своим опытом с Piter.TV поделилась Городская больница №40 Курортного района.

Какие услуги предоставляет Городская больница №40 Курортного района?

С 2010 года в больнице №40 выполняется 25 видов высокотехнологичных операций по разным направлениям. В частности, медики делают неинвазивные и малоинвазивные хирургические вмешательства, используют роботизированную технику для лечения целого ряда заболеваний, применяют методы генной инженерии и технологии клеточного уровня.

В больнице №40 работает более 200 узкопрофильных специалистов, которые могут проконсультировать пациентов по любому вопросу. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по девяти профилям, с применением 148 методов лечения:

- хирургия;

- урология;

- гинекология;

- травматология;

- нейрохирургия;

- сердечно-сосудистая хирургия;

- офтальмология;

- оториноларингология;

- онкология.

К медикам могут обратиться люди с различными заболеваниями, среди которых заболевания органов брюшной полости, онкологические заболевания, нарушения в работе сердца и сосудов, заболевания мочеполовой системы, прямой и ободочной кишки, лор-органов и глаз. Высокотехнологичные вмешательства доступны не только для жителей Петербурга и Ленобласти, но и для пациентов из других регионов и стран.

Больница №40 в Сестрорецке: роботизированная медицина

В Городской больнице №40 76 % всех операций выполняется малоинвазивными методами. Наряду с традиционными технологиями врачи используют уникальный хирургический робот Da Vinci Si HD. Аппарат существенно облегчает выполнение сложных малоинвазивных операций, требующих очень точных действий в малых пространствах. Стоит отметить, что каждая пятая роботическая операция в России выполняется в больнице номер 40.

В Городской больнице №40 Курортного района выполняется около 300 оперативных вмешательств в год на работе Da Vinci. Дмитрий Гладышев, заместитель главного врача по хирургии СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

С помощью современных технологий в больнице лечат и онкологические заболевания. Здесь проводятся робот- ассистированные операции с применением хирургического комплекса Da Vinci, лапароскопические операции с использованием 3D стойки, эндоскопические внутрипросветные оперативные вмешательства при стенозирующих онкопроцессах, комбинированные мультиорганные резекции, мини-инвазивная рентгенхирургическая помощь. На базе больницы проводится противоопухолевая химиотерапия с применением иммуно- и гормонотерапии, передовых цитостатических и таргетных противоопухолевых препаратов, определяемых в результате генетического тестирования.

Пациентам с нарушениями работы сердца и сосудов помогают специалисты кардиохирургического отделения. Они проводят коронарное шунтирование с использованием как классических, так и инновационных методик; выполняют хирургическое лечение осложненных форм ишемической болезни сердца, коррекцию приобретенных пороков, одноклапанное и многоклапанное протезирование, реконструктивные клапансохраняющие операции, хирургическое лечение аневризм восходящего отдела аорты, а также полный спектр сосудистых операций при заболеваниях периферических сосудов. Ежегодно специалисты кардиохирургического отделения выполняют более 600 операций.

У нас практически 100 % операции коронарного шунтирования проводится на работающем сердце. Артем Пайвин, заведующий кардиохирургическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Заболевания мочеполовой системы лечат при помощи операций с применением передовых малоинвазивных методик. Для хирургического лечения широко используется роботизированный хирургический комплекс Da Vinci и лапароскопическое оборудование с 3D-визуализацией. Ежегодно выполняется более 200 роботических операций. Основной акцент делается на максимальное сохранение и улучшение качества жизни пациента.

Операции делаются с минимальными кровопотерями, минимальным повреждением окружающих тканей. Сергей Ракул, заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В 1963 году в Городской больнице появилось колопроктологическое отделение. Сегодня здесь оказывают высокотехнологичную диагностику, лечение и профилактику заболеваний прямой и ободочной кишки, а также всех болезней, имеющих отношение к анальной области.

В распоряжении офтальмологов больницы №40 есть целый спектр высоких технологий. Оборудование экспертного класса последних поколений позволяет проводить необходимые диагностические исследования безболезненно и бесконтактно. Это сокращает время обследования и снижает риск развития инфекционных заболеваний глаз. Ежегодно в отделении выполняется более 2500 плановых микрохирургических вмешательств на высоком профессиональном уровне с использованием современных импортных расходных материалов.

Врачи отделения травматологии и ортопедии лечат все виды травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Нейрохирурги оперируют пациентов с черепно- и спинномозговой травмами, дегенеративными заболеваниями позвоночника, оказывают экстренную и неотложную нейрохирургическую помощь людям с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, выполняют имплантацию помп и нейростимуляторов.

В отделении гинекологии Городской больницы №40 оказывают помощь пациенткам с различными видами гинекологических и онкогинекологических заболеваний. Женщинам с миомами матки делают органосохраняющие операции, когда удалению подлежат лишь миоматозные узлы и сохраняется репродуктивная функция. И только здесь лечат рак тела и шейки матки у пациенток с ожирением (с массой тела до 200 кг).

В последнее десятилетие произошла масштабная реконструкция учреждения. Его оснастили новейшим оборудованием, которое соответствует самым лучшим мировым стандартам. За это время сформировалась мощная современная команда специалистов, которые постоянно совершенствуют свои знания, сочетают практическую деятельность с педагогической в ведущих вузах страны. Клиника многопрофильная. Каждый день работает по неотложной помощи сосудистый центр, траматология и другие отделения. Вершиной всего этого является высокотехнологичная помощь. 25 типов вмешательств оперативных, 9 профилей. В настоящий момент больница является примером успешной реализации политики города, губернатора, правительства в модернизации здравоохранения. Сергей Щербак, главный врач СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь в Санкт-Петербурге

Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) может получить любой человек. Условием является наличие четких показаний и направления от лечащего врача. Кроме того, можно оформить квоту. Для этого вам потребуется собрать пакет документов, подтверждающих болезнь, и передать их комиссии. В течение десяти дней специалисты примут решение — отказать вам или нет.

В настоящее время в Городской больнице №40 Курортного района предоставляются следующие виды ВМП:

- включенные в базовую программу ОМС;

- за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;

- за счет средств федерального бюджета.

В рамках выделенного финансирования ВМП предоставляется и жителям других регионов и стран.

Фото, видео: Piter.TV