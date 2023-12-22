Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге растут

Самыми востребованными профилями стали онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология.

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге вырос на 19% по сравнению с допандемийным периодом. Об этом 5 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам губернатора Петербурга, это направление – одна из приоритетных задач развития городского здравоохранения. Правительство Петербурга делает медико-технологические достижения доступными для горожан. Кроме того, отмечается, что увеличивается финансирование, позволяющее каждый год расширять перечень медицинских организаций, которые оказывают такую помощью.

Самыми востребованными профилями стали онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология.

Ранее на Piter.TV: программу бесплатной медпомощи для петербуржцев в 2024 году оценили в 250 млрд рублей.

Фото: Piter.TV