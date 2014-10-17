Премьер-министр РФ сообщил мерах по обеспечению пациентов высокотехнологической медицинской помощью.

Свыше полутора миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта. Чиновник указал, что Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан страны.

Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более полутора миллионов раз. За каждой такой каждой историей, конечно, стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Профилактические медосмотры в 2024 году прошли 109 миллионов россиян.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ