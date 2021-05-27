Петербургские ученые выяснили, как вылечить рак стрептококками

Лекарство готово к доклиническим испытаниям.

В среду, 21 июня, в петербургском Институте экспериментальной медицины специалисты установили, что некоторые штаммы стрептококков могут разрушить злокачественную опухоль. О разработках такого метода борьбы с раком стало известно в публикации на сайте учреждения.

Лекарство готово к доклиническим испытаниям. В материалах ИЭМ отмечают, что препарат может вылечить саркому мягких тканей, лимфому, остеосаркому, саркому Юинга, меланому, рак почек и другие злокачественные образования.

Исследователи изменили геномы бактерий так, чтобы они лишились свойств, вызывающих патологии в организме. Таким образом, лекарство действует только в зоне опухоли.

Фото: Piter.TV