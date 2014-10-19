Будущее "Высоцкого зернового терминала" в Ленобласти оказалось под угрозой

Хотя проект имеет важное федеральное значение, его строительство затягивается из-за многочисленных препятствий.

Проект строительства "Высоцкого зернового терминала" (ВЗТ) в Ленинградской области продолжает реализовываться, несмотря на возникшие ранее сложности. Работы по созданию инфраструктуры идут по плану, а сам объект должен стать важным элементом логистики для перевалки зерна.

Как отметил в беседе с Piter.tv директор по развитию компании "Технотранс" Роман Самарский, проект находится на стадии активной реализации: его готовность уже превысила 60%. Инвестиции в терминал составляют свыше 15 млрд рублей. В рамках строительства ведется создание необходимой портовой инфраструктуры, которая позволит обеспечить прием, хранение и отгрузку сельскохозяйственной продукции. После ввода в эксплуатацию терминал сможет существенно расширить возможности перевалки зерна в Балтийском регионе.

Хотя ВЗТ имеет важное федеральное значение, строительство затягивается из-за многочисленных препятствий. По словам Самарского, в настоящий момент по инициативе Комитета по природным ресурсам Ленинградской инициировано судебное разбирательство о расторжении договора аренды, предоставленного под строительство зернового терминала. Это как раз те земельные участки, на которых реализуется проект.

Как уточнил Самарский, в проекте были обнаружены незначительные нарушения, которые, по сути, уже устранены, а разрешение на строительство получено. Ростехнадзор как структура, которая контролирует строительство, всё проверила и сообщила, что есть соответствующие документы об отсутствии каких-либо нарушений.

Тем не менее, для реализации проекта по-прежнему существуют серьёзные риски. В случае, если будет расторгнут договор аренды, а это пока нельзя исключать в судебном порядке, исполнение задуманного фактически усложнится. Даже если суд примет позицию федеральных органов, областные власти смогут формально оспорить право пользования землями, ссылаясь на постановление регионального суда.

Последствия остановки проекта Роману Самарскому кажутся катастрофичными. Во-первых, это потеря более 15 млрд рублей частных инвестиций. Во-вторых, страна потеряет важнейший элемент своей зерновой инфраструктуры, особенно в условиях обострения международной обстановки. В-третьих, концепция зелёного коридора для инвесторов, провозглашённая правительством Ленинградской области, теряет смысл.

Самым опасным сценарием Роман Самарский называет вероятность ограничения судоходства в Чёрном и Средиземном морях, что потребует срочного перевода маршрутов поставок зерна на северо-запад страны. Отсутствие готового терминала усложнит выполнение этой задачи.

Фото: сайт "Высоцкого зернового терминала" (ВЗТ)