Высоцк готовится к перевалке зерна

Строительство "Высоцкого зернового терминала" создает условия для экспорта и обеспечивает более 400 новых рабочих мест.

Строительство "Высоцкого зернового терминала" создает условия для экспорта и обеспечивает более 400 новых рабочих мест.мОб этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках Петербургского международного экономического форума свои подписи под соглашением о социально-экономическом сотрудничестве поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании ООО "Технотранс" Виктор Чуйкин.

Проект включает в себя не только морской терминал, но и строительство в Высоцке предприятия по глубокой переработке пшеницы. Это позволит увеличить мощности нашего морского порта в Высоцке и переориентирует перевозки зерновых грузов из портов Прибалтики в Россию. отметил Александр Дрозденко

"Высоцкий зерновой терминал" планируется разместить на площади 41 га в акватории бухты Большая Пихтовая Выборгского района. Строительство морского зернового терминала с пропускной способностью 4 млн тонн в год (в том числе экспорт – 3,5 млн тонн в год, импорт – 0,5 млн тонн в год) планируется завершить к 2022 году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей.

На втором этапе предполагается строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок в объеме до 200 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Объем инвестиций составит более 6 млрд рублей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО