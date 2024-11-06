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Вышел релизный трейлер симулятора муравья Empire of the Ants

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Релиз новинки состоится 7 ноября.

Компания Microids представила релизный трейлер симулятора муравья Empire of the Ants. Разработкой новинки занималась студия Tower Five.

В основе сюжета игры лежит серия романов писателя Бернара Вербера, который рассказывал о жизни муравьев. Пользователям предстоит управлять спасителем муравьев, который готовится возглавить свою колонию, восстановить дом и защитить его от врагов.

Релиз Empire of the Ants состоится 7 ноября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер экшена Showa American Story.

Видео: YouTube / Microids

Теги: empire of the ants, microids, игра, симулятор, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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