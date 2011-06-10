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Вышел трейлер экшена Showa American Story

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Релиз новинки состоится в 2025 году.

Студия NEKCOM Games представила трейлер экшена Showa American Story. Разработчики представили пятиминутный ролик, в котором показали часть геймплея и локации.

Сюжет развернется в постапокалиптической Америке, которая представлена в образе японской колонии. Игроки в роли Тюко Тигуса будут сражаться с зомби и другими существами. Релиз новинки состоится в 2025 году. Игра будет доступна пользователям ПК и PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что представлен первый трейлер Subnautica 2.

Видео: YouTube / NEKCOM Games

Теги: nekcom games, showa american story, трейлер, экшен
Категории: Лента новостей, Культура,

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