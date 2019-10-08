Вышел трейлер сериала постапокалиптического сериала "Рассвет" от Netflix

Премьера сериала запланирована на 24 октября 2019.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала "Рассвет" (оригинальное название "Daybreak").

По сюжету 17-летний школьник Джош вместе с командой разнообразных отщепенцев, включая бывшего хулигана Уэсли, ставшего самураем-пацифистом, и 12-летнюю пироманьячку Анджелику, пытается выжить на улицах постапокалиптического Глендейла, штат Калифорния. Сражаясь с безумными бандами и зомбиподобными мутантами, Джош рассчитывает найти свою пропавшую девушку.

Главные роли в сериале сыграли Мэттью Бродерик, Остин Крут, Колин Форд, Грегори Касьян, Коуди Кирсли, Аливия Элин Линд и другие. Премьера сериала на Netflix запланирована на 24 октября 2019.

Видео: YouTube/Netflix