Вышел трейлер пятого сезона Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone

Сезон стартует 2 августа.

Студия Activision представила трейлер пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone. Новый сезон посвящен боевым пропускам.

Игроков ждут животные-напарники, которых можно будет брать с собой в бой. Также в пятом сезоне появится виртуальный помощник под именем Battle Buddy. Он стартует сегодня, 2 августа. Кроме того, в Warzone пройдет событие, в рамках которого представят Call of Duty 2023.

Ранее мы сообщали, что разработчики Alone in the Dark показали новый трейлер.

Видео: YouTube / Call of Duty