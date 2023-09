Вышел трейлер хоррора про Первую мировую войну, в котором кошмары становятся реальностью

Игра будет доступна для пользователей с 14 сентября.

Компания Nacon представила в социальных сетях сюжетный трейлер предстоящего хоррора от первого лица Ad Infinitum, в котором переносят пользователя в сеттинг времен Первой мировой войны. Известно, что разработкой данного проекта занимаются немецкие специалисты из студии Hekate. Авторы пояснили, что основным персонажем в истории станет обычный солдат Германии, которого терзают ужасы Великой войны. Герой часто будет оказываться между реальностью и выдумкой, в которой его преследуют чудовища. В стриминговом сервисе Steam игра на текущий момент оценивается в 1800 рублей при скидке в десять процентов.

В этом психологическом хорроре вам предстоит сразиться с чудовищами, которые поселились в вашем сознании. Сможете ли вы сохранить рассудок? описание компьютерной игры

Официальный релиз Ad Infinitum запланирован на 14 сентября. Игра выйдет на платформе персонального компьютера, а также на консолях PS5 и Xbox Series X/S. В Steam игра продается со скидкой 10% за 1800 руб. Дополнительно для ПК проект есть в Epic Games Store.

Фото и видео: YouTube / Nacon