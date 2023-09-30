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Вышел трейлер VR-версии игры Among Us для PlayStation

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Дата выхода игры в свет не называется.

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер компьютерной игры Among Us для консоли PlayStation  VR2. В ролике демонстрируются особенности геймплея проекта в виртуальной реальности. Авторы уточнили, что адаптацией мобильного приложения в видеоигру занимаются компании Schell Games, Innersloth и Robot Teddy. Официальная дата выхода свежей игры на PlayStation 5 не называется, однако создатели обещают выпустить Among Us VR в скором будущем.

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Фото и видео: YouTube / IGN

Теги: among us, playstation, vr технология, компьютерная игра
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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