Вышел трейлер VR-версии игры Among Us для PlayStation

Дата выхода игры в свет не называется.

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер компьютерной игры Among Us для консоли PlayStation VR2. В ролике демонстрируются особенности геймплея проекта в виртуальной реальности. Авторы уточнили, что адаптацией мобильного приложения в видеоигру занимаются компании Schell Games, Innersloth и Robot Teddy. Официальная дата выхода свежей игры на PlayStation 5 не называется, однако создатели обещают выпустить Among Us VR в скором будущем.

Симулятор EA FC 24 ругает каждый второй геймер.

Фото и видео: YouTube / IGN