  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:22
87
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел тизер мини-сериала "Мистер Скорсезе"

0 0

Мировая премьера состоится 17 октября.

Стриминговый сервис Apple TV представил тизер мини-сериала "Мистер Скорсезе". Режиссером проекта выступила Ребекка Миллер.

Проект расскажет о жизни и творчестве режиссера, снявшего такие культовые фильмы, как "Отступники", "Славные парни", "Таксиста" и "Остров проклятых". В нем покажут интервью с самим Скорсезе, а также с его коллегами и актерами. В мини-сериал войдут пять эпизодов. Мировая премьера состоится 17 октября.

Ранее мы сообщали, что Sony Pictures показала видео со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, мини-сериал, мистер скорсезе, тизер
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии