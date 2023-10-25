Вышел тизер мини-сериала "Мистер Скорсезе"

Мировая премьера состоится 17 октября.

Стриминговый сервис Apple TV представил тизер мини-сериала "Мистер Скорсезе". Режиссером проекта выступила Ребекка Миллер.

Проект расскажет о жизни и творчестве режиссера, снявшего такие культовые фильмы, как "Отступники", "Славные парни", "Таксиста" и "Остров проклятых". В нем покажут интервью с самим Скорсезе, а также с его коллегами и актерами. В мини-сериал войдут пять эпизодов. Мировая премьера состоится 17 октября.

Ранее мы сообщали, что Sony Pictures показала видео со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день".

Видео: YouTube / Apple TV