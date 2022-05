Вышел тизер игры Off the Grid от режиссёра "Район № 9" и "Чаппи"

Проект выйдет в следующем году.

Вышел тизер ААА-игры Off the Grid от режиссёра "Район № 9" и "Чаппи" Нила Бломкампа. Проект презентовала студия-разработчик Gunzilla Games. На данный момент известно, что Off the Grid будет представлять из себя королевскую битву, рассчитанную на 150 игроков. Сражения будут происходить на тропическом острове.

Создатели пообещали игрокам включить в геймплей PvE-миссии, которые будут влиять на нарратив и на происходящее в игре для всех пользователей. Также на развитие ситуации повлияют действия игроков. Изменить историю может создание и бартер предметов.Официальный выход проекта Off the Grid запланирован на 2023 год.

HBO Max представила новый тизер-трейлер сериала "Дом дракона".

Фото и видео: YouTube / Читот