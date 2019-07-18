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Вышел первый трейлер сериала "Обитель" по роману Прилепина

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Съемки проходили в Выборге, Архангельской области и Москве. В фильме снялись Сергей Безруков, Константин Хабенский, Андрей Чадов, Виктор Добронравов.

В сети опубликовали первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина.

По сюжету, все события происходят в Соловецком лагере особого назначения в 20-е годы. На фоне одной из самой страшных страниц истории между арестантом и чекисткой возникает любовь. Мужа чекистки и начальника лагеря Федора Эйхманиса играет Сергей Безруков.  

Режиссером выступил Александр Велединский, известный по фильму "Географ глобус пропил". Также в сериале снялись Константин Хабенский, Андрей Чадов, Виктор Добронравов.

Съемки проходили в Выборге, Архангельской области и Москве. Пока что точная дата премьеры неизвестна.

Прилепин о новой книге: Я выбросил бутылку с запиской, надеюсь она всплывет.

Видео: Россия 1

Теги: захар прилепин, обитель, сергей безруков, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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