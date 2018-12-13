Вышел новый трейлер биографического фильма про Элтона Джона

В России картина выйдет 6 июня 2019 года.

В сети появился новый трейлер биографической ленты "Рокетмен", рассказывающей о жизни популярного британского певца Элтона Джона. Ролик был презентован на Каннском кинофестивале.

Картина расскажет, как талантливый пианист Реджинальдь Дуайт превратился в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Название ленты отсылает к одной из самых известных композиций музыканта "Rocket Man", вошедшей в список 500 самых лучших песен всех времен.

Режиссером фильма стал Декстер Флетчер - постановщик картины "Богемская рапсодия" о группе Queen и Фредди Меркьюри. Пятикратного лауреата "Грэмми" и обладателя "Оскара" к сыграл актер Тэрон Эджертон, известный по франшизе "Kingsman". Также в фильме сыграли Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Стивен Грэм, Джейми Белл, Харриет Уолтер, Тейт Донован и другие. В России картина выйдет 6 июня 2019 года.

Ранее в сети появился трейлер боевика "Падение ангела" с Джерардом Батлером.

Видео: Paramount Pictures Россия / Youtube.