Вышел первый трейлер фильма "Падение ангела" с Джерардом Батлером

Премьера фильма намечена на 22 августа 2019 года.

Кинокомпания Lionsgate Movies показала первый трейлер боевика "Падение ангела" с Джерардом Батлером в главной роли. Ролик бы опубликован на официальном ютуб-канале организации.

В центре сюжета высококлассный агент Секретной службы США Майк Бэннинг, который становится целью террористической организации. Герою предстоит в очередной раз сразится с киллерами, чтобы спасти себя и своих близких.

"Падение ангела" является третей частью "анти-террористической" экшн-франшизы, куда ранее вошли "Падение Олимпа" и "Падение Лондона".

Режиссером ленты выступил постановщик "Выстрела в пустоту" и "Стукача" Рик Роман Во. Главные роли в картине сыграли Джерард Батлер, Морган Фриман, Пайпер Перабо, Лэнс Реддик, Джада Пинкетт, Смит Тим, Блейк Нельсон, Ник Нолти и другие. Премьера фильма намечена на 22 августа 2019 года.

Ранее в сети появился первый трейлер супергеройского сериал "Бэтвумен" о коллеге Бэтмена.

Видео: Lionsgate Movies