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В тизере "Хищные птицы" Марго Робби предстала в образе Харли Квинн

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Фильм выйдет на большие экраны в 2020 году.

Австралийская актриса Марго Робби показала в своем Instagram фотографию Харли Квинн, которая снова появится в новом фильме о мире DC "Хищные птицы". Также уже вышел официальный тизер киноленты.

Тизер имеет название " See You Soon" (скоро увидимся), где в центре представлена суперзлодейка Харли Квин.

Сам фильм должен выйти в 2020 году. В картине речь пойдет о борьбе группы супергероинь с главой преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

Фото: margotrobbie/ Instagram 
Видео: Youtube 

 

Теги: марго робби, харли квинн, хищные птицы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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