В тизере "Хищные птицы" Марго Робби предстала в образе Харли Квинн

Австралийская актриса Марго Робби показала в своем Instagram фотографию Харли Квинн, которая снова появится в новом фильме о мире DC "Хищные птицы". Также уже вышел официальный тизер киноленты.
Тизер имеет название " See You Soon" (скоро увидимся), где в центре представлена суперзлодейка Харли Квин.
Сам фильм должен выйти в 2020 году. В картине речь пойдет о борьбе группы супергероинь с главой преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.
Фото: margotrobbie/ Instagram
Видео: Youtube
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