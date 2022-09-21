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Вышел новый трейлер Tekken 8, посвященный бойцам

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Релиз игры состоится 26 января.

Студия Bandai Namco представила новый трейлер файтинга Tekken 8, который посвящен новым бойцам.

В опубликованном видео показаны персонажи, которые ранее встречались в предыдущих частях франшизы. В число персонажей восьмой части Tekken вошли Дьявол Джин, Алиса Босконович, Ли Чаолан, Йошимицу, Панда и другие бойцы. Полный список доступных героев появится в ближайшее время. Релиз игры состоится 26 января. Она будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер гоночного симулятора EA Sports WRC.

Видео: YouTube / IGN

Теги: bandai namco, tekken 8, игра, трейлер, файтинг
Категории: Лента новостей, Культура,

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