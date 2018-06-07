Вышел новый тизер сериала "Убийство на краю света" с Эммой Коррин и Клайвом Оуэном

Премьера сериала состоится 14 ноября.

Канал FX представил новый тизер сериала "Убийства на краю света". Создателями проекта выступили Зал Батманглидж и Брит Марлинг.

Сюжет расскажет историю детектива-любителя Дарби Хант, которую приглашает на отдых в живописное место миллиардер-затворник. Вместе с ней также едут еще восемь человек, однако один из приглашенных вскоре погибает. Харт берется за расследование, чтобы найти убийцу.

В главных ролях сыграли Эмма Корин, Клайв Оуэн и другие. Премьера сериала состоится 14 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мини-сериала "Далекие холмы" с Николь Кидман и Хью Джекманом.

Видео: YouTube / FX Networks