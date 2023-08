Вышел геймплейный трейлер королевской битвы Off the Grid от Нила Бломкампа

Дата выхода проекта пока не уточняется.

Студия Gunzilla Games представила трейлер королевской битвы Off the Grid от режиссера Нила Бломкампа, который работал над фильмами "Гран Туризмо" и "Район №9".

Ролик представили на фестивале gamescom 2023. В нем показали основные механики Off the Grid, полеты на джетпаке, стрельбу вождение транспорта. События развернутся в мрачном будущем на тропическом острове. Отмечается, что в одной сессии может быть до 150 игроков. Некоторые задания можно будет проходить совместно.



Off the Grid создается на движке Unreal Engine 5. Проект будет доступен пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Дата выхода пока не уточняется.

Видео: YouTube / IGN