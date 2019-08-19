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Вышел дублированный трейлер ужастика "Под водой" с Кристен Стюарт

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Премьера картины запланирована на 9 января 2020 года. 

В сети появился русскоязычный трейлер фильма ужасов "Под водой" ("Underwater") с Кристен Стюарт в главной роли. Ролик был опубликован на ютуб-канале iVideos. 

По сюжету фильма команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом. Теперь узникам моря предстоит проклыдвать себе путь к спасению.

"Под водой" снял молодой режиссер Уильям Юбэнк. Помимо звезды "Сумерек" в ленте сыграли ТиДжей Миллер, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Джессика Хенвик, Мамуду Ати и другие. Премьера картины запланирована на 9 января 2020 года. 
Видео: YouTube/iVideos

Теги: под водой, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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