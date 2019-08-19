Вышел дублированный трейлер ужастика "Под водой" с Кристен Стюарт

Премьера картины запланирована на 9 января 2020 года.

В сети появился русскоязычный трейлер фильма ужасов "Под водой" ("Underwater") с Кристен Стюарт в главной роли. Ролик был опубликован на ютуб-канале iVideos.

По сюжету фильма команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом. Теперь узникам моря предстоит проклыдвать себе путь к спасению.

"Под водой" снял молодой режиссер Уильям Юбэнк. Помимо звезды "Сумерек" в ленте сыграли ТиДжей Миллер, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Джессика Хенвик, Мамуду Ати и другие. Премьера картины запланирована на 9 января 2020 года.

Видео: YouTube/iVideos